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Каборе пронесся по правому флангу и с лицевой линии прострелил без особых надежд на успех. Онана настолько неловко ловил мяч, что тот улетел в ворота. Бригада арбитров хотела спасти кипера камерунцев от позора, зафиксировав выход мяча за пределы поля. Впрочем, повтор четко показал, что Каборе догнал сферу еще до полного выхода за линию.

Напомним, Онана лишь несколько месяцев назад вернулся в футбол, отбыв длительную дисквалификацию за употребление допинга.

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