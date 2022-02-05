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Каборе пронісся правим флангом і з лицьової лінії прострілив без особливих надій на успіх. Онана настільки незграбно ловив м'яч, що той відлетів у ворота. Бригада арбітрів хотіла врятувати кіпера камерунців від ганьби, зафіксувавши вихід м'яча за межі поля. Втім, повтор чітко показав, що Каборе наздогнав сферу ще до повного виходу за лінію.

Нагадаємо, Онана лише кілька місяців тому повернувся у футбол, відбувши тривалу дискваліфікацію за вживання допінгу.

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