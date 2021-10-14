Юный аргентинец очень переживает из-за того, что носит имя главного соперника Лионеля Месси – Криштиану Роналду.

Вчера, 13 октября, к тренировочной базе сборной Аргентины приехал парень с оригинальным плакатом, на котором были написаны извинения перед Лионелем Месси.

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Самое смешное, что извинялся парень из-за имя, поскольку является тезкой извечного соперника Лео. "Месси, прости мою мать, она не знала, что делала. Меня зовут Кристиано".

К слову, сборной Аргентине предстоит сыграть еще один матч квалификации к ЧМ-2022 в октябре. Соперником "альбиселесте" станет Перу, а поединок состоится уже завтра, 15 октября, начало в 02:30 по киевскому времени.

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