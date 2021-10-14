Юний аргентинець дуже переживає через те, що носить ім'я найбільшого суперника Ліонеля Мессі – Кріштіану Роналду.

Вчора, 13 жовтня, до тренувальної бази збірної Аргентини завітав хлопець з оригінальним плакатом, на якому були написані вибачення перед Ліонелем Мессі.

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Найкумедніше, що попросив вибачення хлопець через своє ім'я, оскільки є тезкою одвічного суперника Лео. "Мессі, пробач мою матір, вона не знала, що робила. Мене звати Крістіано".

До слова, збірній Аргентини належить зіграти ще один матч кваліфікації до ЧС-2022 у жовтні. Суперником "альбіселесте" стане Перу, а поєдинок відбудеться вже завтра, 15 жовтня, початок о 02:30 за київським часом.

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