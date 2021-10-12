"Я рассказал вам детали, что случилось тогда в Барселоне. Мы позвонили Луису Суаресу. При всем уважении, я не звонил Лео, но я разговаривал с Луисом, чтобы расспросить, как Месси чувствует себя, какие у него желания и есть ли вообще возможность, чтобы он пришел в Атлетико. В конце концов, все решилось за 3 часа, ведь ПСЖ был одержим этой идеей.

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Не было такой возможности, чтобы пригласить его в команду. Он всегда был в Барселоне, я был в Атлетико. Если вы спросите меня, где должен играть Месси, я вам отвечу, что в клубе, который хочет побеждать, в клубе, который знает, что нужно для побед. Неважно, как Лионель играет, а важна жажда команды к победам. Не думайте о нем, думайте о команде", – цитирует Симеоне AS.

Напомним, летом Лионель Месси был вынужден попрощаться с Барселоной и присоединился к ПСЖ. Сейчас в активе аргентинца 1 гол (в Лиге чемпионов) в 5 поединках за французов.

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