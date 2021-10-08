Куман остается. Я понимаю недовольство фанатов, ведь никто не ожидал таких результатов. Поверьте, тренер раздражен не меньше других. Я прислушался к людям из своего ближайшего окружения, а затем мы приняли окончательное решение. Похожая ситуация была с Райкардом или Гвардиолой. Надеюсь, у Кумана все получится. Он, как настоящий патриот клуба, заслуживает большего доверия.

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Куман попал в очень сложную ситуацию. Он сказал, что верит в этих игроков, и после возвращения травмированных команда сможет существенно добавить. Дембеле поможет нам в матчах против Валенсии, Киева и Мадрида. Агуэро тоже возвращается после международной паузы. Куман чуть ли не впервые получит действительно боевой состав. Считаю, мы поступили правильно.

Жорди Кройф имел важное значение в переговорах о будущем Кумана. Он решительно отстаивал тренерский штаб нидерландца. Вместе с Алемани Планесом они занимаются исключительно футбольными вопросами. Кроме этого, у нас есть Деко, который работает с бразильским рынком. Хави? Да, мы общались как друзья. Мне интересно услышать мнение людей, которые разбираются в футболе. Похожие беседы у меня случаются с Пепом. Это нормально. И мы гордимся Куманом.

У нас нет никаких долгов перед Месси. В общем, мы полностью рассчитались. Я не обижаюсь на Лео, но сейчас, когда раны немного зажили, появляется небольшое разочарование. Мне кажется, что обе стороны могли бы сделать больше. Месси хотел остаться, но уже тогда у него было предложение от ПСЖ. Он знал, что перейдет туда в случае неудачных переговоров с Барсой. Это создавало дополнительное давление. Они общались с Парижем раньше. Мы знали об очень серьезном предложении от другого клуба.

У нас не было средств. Аудит показал, что новый контракт Месси подвергнет клуб серьезным рискам. В определенный момент я надеялся, что Лео будет играть за нас бесплатно. Клуб хотел отсрочить выплаты. Однако, это невозможно с игроком настолько высокого уровня. Он предложил нам свой вариант, мы его рассмотрели, но Барсе пришлось бы пойти на нерациональное соглашение с CVC. Я руководствовался исключительно интересами клуба, которые всегда будут стоять выше любого игрока.

Мы уверены, что сможем вытянуть клуб из долговой ямы. У нас есть 5-летний план жизнеспособности. CVC – хорошая сделка только для тех, кто не читает мелкий шрифт. Нам нужен прямой доход. Мы не закрываем ни перед кем двери, но лига должна лучше сформулировать свое предложение. Поверьте, мы не шли на поводу Мадрида.

Соглашение с инвестиционной компанией Goldman Sachs позволит нам получить более 500 миллионов евро. Их интерес – минимальный (1,7% годовых). Они ознакомились с проектом нового стадиона, стоимость которого перевалила за 800-900 млн. Строительство всего спортивного городка обойдется нам в полтора миллиарда. Если сосиос не ратифицируют контракт на генеральной ассамблее, нам будет сложно все реализовать.

В первый год реконструкции Камп Ноу команда будет играть на Эстади Йохан Кройф. Мы увеличим ее емкость (сейчас арена может принять 6000 зрителей – прим). Модернизация Камп Ноу займет 3-4 года. Мы рассчитываем на 110 тысяч мест. Летом стартует грандиозное строительство. Отмечу, что мы начнем рассчитываться с кредитором только после завершения всех работ.

Я действительно хотел подписать Неймара. Весной мы еще не знали, насколько все плохо. Он был готов не продлевать контракт с ПСЖ, отклонив несколько их предложений. Бразилец очень хотел вернуться. Впрочем, смотря на все проблемы клуба, я ни о чем не жалею. Будет ли Барса покупать следующим летом? Да, у нас будут ресурсы, чтобы инвестировать в серьезных игроков.

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