Групповой этап Лиги чемпионов сезона 2023/24 стартует уже 19 сентября. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR продолжает серию материалов об участниках главного клубного турнира Европы.

Арсенал вытащил счастливый билет, победитель еврокубка и французская сенсация: Лига чемпионов, представление группы В

В этой части – знакомство с квартетом С. Здесь есть дуэт явных фаворитов – абсолютное большинство отдает первые два места мадридскому Реалу и итальянскому Наполи. Рекордсмен по количеству побед в Лиге чемпионов и обладатель Скудетто 2022/23 должны без особых проблем выходить из группы. Брага и берлинский Унион (по крайней мере, на бумаге) будут бороться за третье место, дающее право на путевку в Лигу Европы. Португальская команда третий раз в своей истории сыграет в групповом турнире ЛЧ. Для берлинского Униона выход в основную стадию Лиги чемпионов стал историческим – никогда еще этот самобытный немецкий клуб не играл в самом престижном евротурнире.

Реал Мадрид

Багаж прошлого сезона: Мадридский гранд является традиционным участником Лиги чемпионов. Без Реала, который 14 раз выигрывал ЛЧ/КЕЧ, самый престижный еврокубок перестал бы существовать в его нынешнем виде. Команда Карло Анчелотти в минувшем сезоне отдала Барселоне чемпионский титул Испании, а в ЛЧ 2022/23 дошла до полуфинала, где уступила Манчестер Сити – будущему победителю. Понятно, что Реал вышел в групповой турнир текущего розыгрыша напрямую и готовится начать очередной поход за трофеем.

Амбиции: Мадридский Реал – это мадридский Реал. В этом клубе считают провалом любой результат, кроме трофея. В прошлом сезоне "бланкос" остановились в двух шагах от победы в Лиге чемпионов, а летом потеряли главного бомбардира – Карим Бензема решил поехать доигрывать в Саудовскую Аравию. Старт сезона принес Карло Анчелотти существенные кадровые потери – из-за серьезных травм надолго выбыли Тибо Куртуа и Эдер Милитао, которые вернутся весной. Отсутствие бельгийского вратаря дает дополнительный шанс Андрею Лунину даже с учетом экстренного подписания Кепы Аррисабалаги. Если Реал досрочно оформит выход в плей-офф, украинский вратарь вполне может появиться на поле в последних матчах группового турнира. А возможно, даже раньше.

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Несмотря на все имеющиеся проблемы, Реал продолжает считаться одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Умение вырывать, казалось бы, безнадежные матчи, индивидуальный класс игроков, доля фарта и персона Карло Анчелотти – мадридский клуб серьезно рассчитывает вернуть Кубок ЛЧ в столицу Испании. О таких вещах, как выход в плей-офф, и говорить нечего – это и так понятно. Никогда еще не было такого, чтобы Реал не проходил групповой турнир.

10 самых дорогих игроков: Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Феде Вальверде, Родриго, Орельен Чуамени, Эдуардо Камавинга, Эдер Милитао, Тибо Куртуа, Дэвид Алаба, Антонио Рюдигер.

Главная звезда: Джуд Беллингем феноменально начал карьеру в Мадриде, но даже такой старт еще не делает англичанина фундаментальным игроком в команде Карло Анчелотти. Этот статус после ухода Карима Бензема принадлежит Винисиусу Жуниору. Бразильский вингер, приехав в Мадрид совсем молодым парнем, начинал с трудом, но в последние годы стал лидером Реала. 23 гола и 21 ассист в 55-ти матчах прошлого сезона – очень крутые показатели. Тем более, Винисиусу только недавно исполнилось каких-то 23. Без реактивного бразильца атака Реала становится гораздо беднее. А забивать есть кому и без Бензема – доказано тем же Беллингемом.

Наполи

Багаж прошлого сезона: неаполитанцы снова напрямую квалифицировались в Лигу чемпионов. Но главное достижение "партенопейцев" не в этом. Впервые за 33 года Наполи стал чемпионом Италии, однако потерял одного из главных архитекторов этого успеха. Лучано Спаллетти решил покинуть клуб, мотивировав это усталостью от работы и желанием взять творческую паузу. Но не прошло и трех месяцев, как наставник возглавил сборную Италии, заменив Роберто Манчини. Вместо Спаллетти Аурелио Де Лаурентис пригласил Руди Гарсию, последним местом работы которого был саудовский Аль-Наср.

Среди важных исполнителей клуб покинули защитник Мин Че Ким и Ирвинг Лосано. Наполи же усилился датчанином Йеспером Линдстремом, который имеет все шансы стать лидером полузащиты. Также пришли Йенс Каюсте и бразильский защитник Натан. Словом, Наполи если и стал слабее, то на какую-то толику. Кварацхелия, Осимхен, Зелиньски, Замбо-Ангисса и Лоботка никуда не делись.

Амбиции: понятно, что задача выиграть Лигу чемпионов перед Руди Гарсией вряд ли стоит. Даже мощный Наполи образца прошлого сезона вылетел уже в четвертьфинале. Результаты жеребьевки позволяют "партенопейцам" рассчитывать на выход из группы как на задачу-минимум. Дальше все зависит от соперников, но в плей-офф ЛЧ чемпион Италии выходить должен. Место, ниже второго, станет провалом.

10 самых дорогих игроков: Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия, Станислав Лоботка, Франк Замбо-Ангисса, Пётр Зелиньски, Джакомо Распадори, Йеспер Линдстрем, Элиф Эльмас, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани.

Главная звезда: в первой половине прошлого сезона главной сенсацией Наполи был Хвича Кварацхелия, но впоследствии грузинский вингер стал бледной тенью себя самого. Настоящим лидером команды является Виктор Осимхен, который полностью отрабатывает 75 миллионов евро, выложенные за него в 2020 году. Фантастические 26 голов в чемпионате Италии 2022/23 – нигериец был главным элементом в чемпионской команде Лучано Спаллетти. Летом к нападающему был серьезный интерес более статусных клубов, но Осимхен остался в Неаполе. Новый сезон он тоже начал ударно – 3 гола в 3-х матчах Серии А. Именно на Виктора "партенопейцы" возлагают главные надежды в текущей кампании.

Брага

Багаж прошлого сезона: "канониры" финишировали на 3-й позиции чемпионата Португалии, не сумев навязать Бенфике и Порту борьбу за титул. Зато в квалификации ЛЧ "отомстили" за СК Днепр-1, выбив греческий Панатинаикос. Третий раз в истории и впервые за 11 лет Брага будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Главный тренер Артур Жорже, возглавивший первую команду год назад, с первой же попытки вернул "канониров" в самый престижный евротурнир, что позволит клубу еще и заработать несколько десятков миллионов евро.

Амбиции: Брага только в третий раз в истории пробилась в групповом турнире ЛЧ. В сезоне 2010/11 португальцы заняли третье место, пропустив в плей-офф Шахтер и Арсенал. Кампания 2012/13 сложилась хуже – безнадежно последняя позиция в квартете с Манчестер Юнайтед, Галатасараем и ЧФР Клуж. Учитывая результаты жеребьевки, вряд ли в Браге мечтают о первом в истории клуба выходе в 1/8 финала Лиги чемпионов. Да и третье место у крепкого Униона тоже еще нужно выбороть – путевка в Лигу Европы вряд ли станет для португальцев разочарованием.

10 самых дорогих игроков: Рикарду Орта, Али Аль-Мустрати, Абель Руис, Саймон Банза, Виктор Гомес, Брума, Матеус, Андре Орта, Витор Карвалью, Рони Лопес.

Главная звезда: во второй половине прошлого сезона лидером команды стал португальский вингер Брума, пришедший из Фенербахче на правах аренды и оформивший 4+6 в 17-ти матчах. Летом Брага выкупила его за 6,5 млн евро, а Брума отблагодарил тремя голами в квалификации ЛЧ. Также можно выделить вингера сборной Португалии Рикарду Орту. Но главным именем в составе Браги для широкой публики является 37-летний Жоау Моутинью, который летом пришел из Вулверхэмптона свободным агентом. Его 146 матчей за национальную сборную являются вторым показателем в истории – больше всего у Криштиану Роналду. Карьера знаменитого ветерана близится к концу, но Моутинью еще получил шанс услышать гимн Лиги чемпионов своими ушами.

Унион Берлин

Багаж прошлого сезона: в кампании 2022/23 прогресс Униона достиг апогея. После выхода в Бундеслигу в 2019 году команда Урса Фишера показывает постоянное улучшение результатов – 11, 7, 5 и 4 места. Берлинская команда третий раз подряд квалифицировалась в еврокубки – после Лиги конференций и Лиги Европы наконец-то настал черед и Лиги чемпионов. Унион, основанный в 1906 году, впервые в своей истории пробился в самый престижный клубный турнир Европы.

Амбиции: сам факт попадания Униона в групповой турнир Лиги чемпионов – уже грандиозное событие для клуба. По такому случаю берлинцы неплохо усилились. Пришли Леонардо Бонуччи, Кевин Фолланд, Диогу Лейте, Робин Госенс, у Челси арендовали Давида Фофана, а у Лидса – Брендена Ааронсона. При этом никто из лидеров команду не покинул – в частности, Рани Хедира. Опорный хав, который является младшим братом Сами Хедиры, в прошлом сезоне пропустил лишь один матч Бундеслиги.

Общая стоимость всех футболистов Униона составляет почти 200 миллионов евро. Учитывая солидное кадровое усиление, берлинцы планируют навязать борьбу минимум за третье место и путевку в Лигу Европы. Опередить Реал или Наполи будет непросто, однако составить конкуренцию Браге Униону вполне по силам.

10 самых дорогих игроков: Бренден Ааронсон, Шеральдо Беккер, Данильо Духи, Робин Госенс, Диогу Лейте, Йосип Юранович, Рани Хедира, Давид Датро Фофана, Люка Тусар, Кевин Фолланд.

Главная звезда: тот случай, когда команду можно назвать абсолютно тренерской. Этого не изменит даже приход того же Леонардо Бонуччи, который в составе Ювентуса играл в двух финалах ЛЧ и становился чемпионом Европы. Швейцарец Урс Фишер, возглавивший Унион в 2018 году, а до этого тренировавший Тун, Цюрих и Базель, сразу же вывел команду в Бундеслигу, после чего продолжил берлинскую сказку. Именно ему принадлежит главная заслуга выхода Униона в Лигу чемпионов. Вознаграждение в виде противостояний с Реалом и Наполи – главная вершина в карьере 57-летнего швейцарца.

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