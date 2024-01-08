Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, почему Вирджил ван Дейк пропустил матч против Арсенала (2:0) в Кубке Англии.

Капитан мерсисайдцев не смог поучаствовать в матче 1/32 финала Кубка Англии против "канониров".

Удивительный гол Диаса и очередное фиаско команды Зинченко в видеообзоре матча Арсенал – Ливерпуль – 0:2

"Выглядеть, как дерьмо – трудная задача для Вирджила. Но он выглядел именно так, поэтому мы отправили его домой. Надеюсь, наша сегодняшняя игра помогла ему выздороветь", – сказал Клопп на пресс-конференции.

Вирджил ван Дейк в текущем сезоне сыграл за Ливерпуль в 20 матчах во всех турнирах. В активе защитника один гол и две результативные передачи.

Ливерпуль выбил Арсенал из Кубка – конкурент Зинченко привез автогол, "канониры" довели безвыигрышную серию до 4-х матчей