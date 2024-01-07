Ливерпуль одолел Арсенал в 1/32 финала Кубка Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Канониры" не сумели воспользоваться своими моментами в первом тайме. Во втором тайме мерсисайдцы были острее и перед финальным свистком смогли одержать победу. Кивиор сначала попал в свои ворота, а затем Диас мощным ударом поставил точку в матче.

Ливерпуль выбил Арсенал из Кубка – конкурент Зинченко привез автогол, "канониры" довели безвыигрышную серию до 4-х матчей

Для Арсенала поражение от Ливерпуля стало третьим в трех матчах. Стоит заметить, что Александр Зинченко участия в этой игре не принимал.