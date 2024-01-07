Удивительный гол Диаса и очередное фиаско команды Зинченко в видеообзоре матча Арсенал – Ливерпуль – 0:2
7 января 21:58 - Читати українською
Ливерпуль одолел Арсенал в 1/32 финала Кубка Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
Якуб Кивиор 80’
Луис Диас 90+5’
80’ Якуб Кивиор
90+5’ Луис Диас
"Канониры" не сумели воспользоваться своими моментами в первом тайме. Во втором тайме мерсисайдцы были острее и перед финальным свистком смогли одержать победу. Кивиор сначала попал в свои ворота, а затем Диас мощным ударом поставил точку в матче.
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Для Арсенала поражение от Ливерпуля стало третьим в трех матчах. Стоит заметить, что Александр Зинченко участия в этой игре не принимал.
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