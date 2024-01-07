"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает об очередной битве представителей зоны Лиги чемпионов в Англии.

Конкурент Зинченко не вернется в Арсенал – игрок объяснил, в чем АПЛ хуже испанской Ла Лиги

Без Зинченко – и не только

К сожалению, Александр снова не смог выйти на поле. Во втором матче подряд. Предыдущий матч наш земляк пропускал из-за проблем с икроножной мышцей, однако к кубковой встрече с Ливерпулем он готовился. Сашу даже не внесли в заявку – очевидно, травма икроножной мышцы все еще тревожит.

В СМИ ходила информация о возможном пропуске двух месяцев. Похожие сроки восстановления называет и спортивный врач Дмитрий Бабелюк. Пресса даже начала разгонять слухи о выходе Арсенала на рынок, но Микель Артета пока хочет обойтись внутренними резервами. Позицию Зинченко снова занял Кивиор.

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"Канонирам" также не смог помочь Жезус, который травмировал колено. Минамино же поехал на Азиатские игры. Также тренерский штаб дал отдохнуть Мартинелли, оставив его в запасе. Юрген Клопп же не мог рассчитывать на Салаха и Эндо – они тоже поехали в сборные.

Арсенал растранжирил доминирование

Статистика первого тайма могла шокировать фанов Ливерпуля – 13:2 по ударам, 5:0 в створ. 10 раз хозяева пробивали из пределов штрафной. Арсенал наиграл на 1,27 ожидаемых голов против 0,10 у мерсисайдцев. Трек ожидаемой остроты ярко демонстрирует, насколько серьезным было преимущество лондонцев.

Подопечные Микеля Артеты были лучше во всем. Они легко накрывали нападающих (особенно круто работал Салиба, который персонально играл по Нуньесу), давали высокий темп передач и чрезвычайно агрессивно давили без мяча. Прессинг Арсенала стал главной проблемой Ливерпуля в первом тайме – гости регулярно теряли мяч в ключевых зонах, в т.ч. и возле штрафной.

"Гармаши" наказывали за это, доводя контратаки до убийственных моментов, но критически страдало завершение. Схемы розыгрышей и зоны завершения были шикарными, но удары получались крайне слабыми или неточными. Лучшую возможность открыть счет упустили на 11-й минуте, когда Арсенал раскатал красивую комбинацию с пасом на 11 метров – удар Нельсона оттуда заблокировали, а Эдегор подхватил отскок и зарядил в перекладину!

Еще одна крутая возможность случилась на 38-й минуте. Опорники мерсисайдцев не уследили за зоной подбора, позволив Уайту принять отскок и войти на правый край штрафной. Бен мощно выстрелил с подъема, но Алиссон выручил Ливерпуль!

За свое расточительство хозяева едва не получили наказание. На 45-й минуте контратака мерсисайдцев (ей предшествовал шикарный момент, который запорол Хаверц) завершилась пасом на правый угол штрафной площадки. Александер-Арнольд нанес пушечный удар – перекладина спасла Арсенал!

Юрген Клопп переломил ход встречи. Замены решили все.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Замен в раздевалке тренеры не провели, но характер игры стал другим. На старте второго тайма Ливерпуль перехватил инициативу – можно даже сказать, что лондонцев прижали. Правда, подопечные Юргена Клоппа столкнулись с той же проблемой, что и Арсенал.

Очень хорошие атаки были провалены из-за технического брака. До 60-й минуты лишь один эпизод удалось довести до логического и опасного завершения – это Нуньес принял мяч в левом полуфланге и пробил с дистанции. Мимо дальней девятки!

Постепенно Арсенал выровнял игру, организовав несколько перспективных вхождений в штрафную, но проблема технического брака и неудачных тактических решений в завершении не исчезла. Из реальной конкретики вспоминается только навес Хаверца на 61-й, который срикошетил от бедра Трента и едва не ушел за воротник Алиссону. Бразилец достал сферу.

Микель Артета попытался усилить атаку Мартинелли. Юрген Клопп, в свою очередь, бросил в бой Жоту и Граверберха (вместо Гакпо и Макаллистера). "Канониры" выгоды от этой перестановки не получили, а вот мерсисайдцы на 70-х минутах создали серию голевых моментов.

Так, на 72-й Нуньес и Диас вылетели 2-в-1 против Габриэля, однако Дарвин запорол атаку пасом в спину Луису. На 77-й же Жота выкатил передачу на левый край штрафной, а Диас оттуда пробил из-под Салибы – Рэмсдейл достал мяч из-под ближней стойки! На 78-й же Жота выиграл позицию у Салибы и замкнул навес с углового, попав в перекладину, а добивание Нуньеса с линии вратарской прошло над воротами!

Мерсисайдцы дожали Арсенал

В конце концов, на 81-й минуте "канониры" пропустили, а помог в этом Кивиор.

Гости заработали стандарт на левом фланге, Трент выполнил подачу в район линии вратарской, а Кивиор в борьбе с Диасом выбил мяч... в сетку своих ворот. 0:1!

Микель Артета тут же пошел ва-банк. На поле появились Нкетиа, Троссар и Смит-Роу. Арсенал всеми силами пошел вперед – впрочем, ничего серьезного команда не создала. Перспективные эпизоды возникали, но нормально довести их до конца не удавалось. Ливерпуль же при этом карал острыми контратаками.

И на последней минуте мерсисайдцы таки поймали хозяев. Диас завершил контрвыпад выстрелом с правого края штрафной в ближнюю девятку – 0:2! Жота отдал ассист. Таким образом, Арсенал вылетел из Кубка Англии, а в целом во всех турнирах команда не знает побед уже на протяжении четырех матчей.

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