Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, чому Вірджил ван Дейк пропустив матч проти Арсенала (2:0) в Кубку Англії.

Капітан мерсисайдців не зміг взяти участь в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти "канонірів".

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"Виглядати, як лайно – важке завдання для Вірджила. Але він виглядав саме так, тому ми відправили його додому. Сподіваюся, наша сьогоднішня гра допомогла йому одужати", – сказав Клопп на прес-конференції.

Вірджил ван Дейк у поточному сезоні зіграв за Ліверпуль у 20 матчах у всіх турнірах. В активі захисника один гол та дві результативні передачі.

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