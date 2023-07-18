"Я очень много разговаривал со всеми игроками. Я разговаривал с Мудриком, когда он был в Барселоне (Михаил отдыхал в Каталонии после участия на Евро-2023, – прим.), и мы обменивались сообщениями.

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Он очень хороший человек, молодой парень с огромным потенциалом. Все, что нам нужно – это заслужить доверие и уверенность в себе", – цитирует Почеттино журналист Низар Кинселла на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, прошлый сезон сложился для Челси ужасно – лондонцы заняли 12 строчку АПЛ и остались без еврокубков. Исправлять положение пригласили аргентинского специалиста.

Мудрик, который присоединился к "синим" зимой 2023 года, в прошлой кампании сыграл в 17 матчах, в которых отметился двумя результативными передачами.

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