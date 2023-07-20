Челси уверенно разобрался с соперником в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Товарищеский матч 20 июля 2023

Челси – Рексем – 5:0

Голы : Матсен, 3, 42, Галлахер, 80, Кунку, 90, Чилвелл, 90+3.

Лондонский Челси убедительно разгромил Рексем в дебютном матче Маурицио Почеттино во главе "синих". Лондонцы дважды забили в первом тайме – дублем отличился нидерландец Матсен.

Во второй половине встречи футболисты Челси отличились еще трижды – голы на счету Галлахера, Чилвела и Нкунку, отличившегося первым точным "выстрелом" в футболке "синих". Украинец Михаил Мудрик участия в матче не принимал.

Арсенал без Зинченко разнес звезд MLS – видеообзор матча с шедевральным "парашютиком" Жезуса и дебютным голом Хаверца