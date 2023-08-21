Луис Рубиалес совсем потерял самоконтроль после победы женской сборной Испании на чемпионате мира.

Не успел утихнуть инцидент с дерзким поцелуем футболистки Дженни Эрмосо на церемонии награждения, как президент Федерации футбола Испании вляпался в другую историю.

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Рубиалес смотрел финальный матч в компании королевы Испании и ее дочери. Камеры поймали момент, как футбольный чиновник во время празднования бесцеремонно хватается за гениталии. Присутствие членов королевской семьи и президента ФИФА Джанни Инфантино совсем не смутило 45-летнего испанца.

NO es solo el beso sin permiso a Jenni Hermoso.



Esta es la imagen de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, tocándose sus genitales en el palco junto a la Reina, la Infanta y el presidente de la FIFA,



Esta imagen es dantesta para la Marca España. pic.twitter.com/G75xScsKR1 — Perendinador (@Perendinador) August 21, 2023

Напомним, "Фурия Роха" в финальном матче одолела Англию и впервые стала чемпионом мира среди женских сборных.

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