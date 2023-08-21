Новый скандал на финале ЧМ-2023: президент Федерации футбола Испании щупал себя за гениталии, а рядом стояла королева
Луис Рубиалес совсем потерял самоконтроль после победы женской сборной Испании на чемпионате мира.
Не успел утихнуть инцидент с дерзким поцелуем футболистки Дженни Эрмосо на церемонии награждения, как президент Федерации футбола Испании вляпался в другую историю.
Скандал после финала ЧМ-2023: президент Федерации футбола Испании поцеловал футболистку в губы – игрок отреагировала
Рубиалес смотрел финальный матч в компании королевы Испании и ее дочери. Камеры поймали момент, как футбольный чиновник во время празднования бесцеремонно хватается за гениталии. Присутствие членов королевской семьи и президента ФИФА Джанни Инфантино совсем не смутило 45-летнего испанца.
Напомним, "Фурия Роха" в финальном матче одолела Англию и впервые стала чемпионом мира среди женских сборных.
Испания впервые в истории выиграла женский чемпионат мира, обыграв в финале Англию – все медали отправились в Европу