Женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира. В финале испанки обыграли команду Англии со счётом 1:0. Единственный гол забила Ольга Кармона.

Фанат прервал финал ЧМ-2023 – активист поддержал Украину, требуя остановить Путина

После завершения игры состоялось традиционное награждение. В нем в качестве официального лица участвовал Луис Рубиалес – президент Федерации футбола Испании. Впрочем, поведение 45-летнего функционера, который еще и является вице-президентом УЕФА, вызвало шквал возмущения.

Во время церемонии награждения Рубиалес обнял и поцеловал в губы одну из футболисток сборной Испании, а именно 33-летнюю Дженни Эрмосо. Она 7 раз выиграла чемпионат, является лучшим бомбардиром в истории Барселоны, впоследствии поиграла за ПСЖ и Атлетико, а сейчас выступает в Мексике.

Кадры, где Рубиалес целует футболистку, попали в сеть. После игры у Эрмосо спросили об этом инциденте. Дженни застенчиво заявила, что ей это не понравилось, сообщает Mundo Deportivo.

Испания впервые в истории выиграла женский чемпионат мира, обыграв в финале Англию – все медали отправились в Евро.