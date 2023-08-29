"Вакула профукал самое главное – доверие президента. Президент ему поверил, что он будет придерживаться дисциплины, дал ему шанс, сделал хорошие финансовые условия. Относительно тренировочных условий – здесь и так все ясно.

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Вакула это не оправдал и очень разочаровал Геннадия Буткевича. Он не будет играть за Полесье. Я – представитель клуба, и сплетни не буду распространять, какие были зашквары. Скажу как есть, по факту. Это результат того, что он сделал", – рассказал Денисов в комментарии Sport Arena.

Напомним, Вакула на протяжении карьеры регулярно становится фигурантом скандалов. В частности, в день подписания контракта с Мариуполем хавбек попал в ДТП, находясь в состоянии опьянения. Перед тем его отчислили из Десны за нарушение режима. В конце концов, Вакула после возвращении из сборов поссорился с игроком Шахтера, после чего покинул клуб. Недавно житомирский клуб отпустил 24-летнего скандалиста в Черноморец.

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