Черноморец подписал бывшего игрока Шахтера, которого выгнали из другого клуба УПЛ
Владислав Вакула продолжит карьеру под руководством Романа Григорчука.
Одесский Черноморец подписал контракт с бывшим футболистом Шахтера Владиславом Вакулой. Об этом пишет клубная пресс-служба.
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Никакой информации о сроке сделки и финансовых аспектах контракта нет. Футболист заявлен на сегодняшний матч 1/16 финала Кубка Украины против Левого Берега, который начнется в 13:00.
Предыдущим клубом Вакулы было житомирское Полесье. Клуб Буткевича в одностороннем порядке разорвал контракт с футболистом. Также он выступал за Сталь, Шахтер, Мариуполь и Ворсклу.
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