Полузащитник СК Днепр-1 Олег Очеретько, который принадлежит Шахтеру, сыграет против "горняков", сообщает "ТаТоТаке".

СК Днепр-1 – Шахтер: анонс матча УПЛ

Руководство донецкого клуба дало бесплатное разрешение 20-летнему вингеру выйти против "оранжево-черных" в матче 29-го тура УПЛ.

По информации источника, не поможет Шахтеру в этом матче Лассина Траоре – у легионера определенные проблемы со здоровьем.

Напомним, Очеретько будет выступать за СК Днепр-1 до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за днепрян 11 матчей без результативных действий. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2027-го. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

К слову, дуэль между СК Днепр-1 и Шахтером состоится уже сегодня, 19 мая, в Днепре и стартует в 15:30.

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