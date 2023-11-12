Ливерпуль разгромил Брентфорд в 12-м туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Команда Юргена Клоппа активно начала игру и полетела забивать в ворота соперника. Впрочем, оба гола Нуньеса отменили после просмотра VAR.

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Неутешительную тенденцию прервал Салах, который в матче оформил дубль. Брентфорд имел несколько острых моментов и в первом, и во втором таймах, но воспользоваться ими не сумел. Точку поставил Жота, забив на 74 минуте. Таким образом Ливерпуль победил со счетом 3:0.

Сейчас мерсисайдцы находятся на второй строчке, имея 27 баллов в своем активе. Брентфорд расположился на 11 строчке с 16 очками.