Байер разгромил Унион и вернулся на вершину Бундеслиги – берлинцы потерпели 9-е поражение подряд и опустились на дно
В воскресенье 11-й тур чемпионата Германии завершали три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 11-й тур
Байер – Унион Берлин – 4:0
Голы: Гримальдо, 23, Коссуну, 57, Та, 73, Телла, 83
Вердер – Айнтрахт – начало матча в 18:30
РБ Лейпциг – Фрайбург – начало матча в 20:30
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В первом матче дня Байер разбил Унион. Берлинцы пытались держаться, пропустив до перерыва лишь один раз. После паузы все стало на свои места – аутсайдеры сезона "глотнули" еще трижды, потерпев уже девятое поражение подряд.
"Железные" скатились на последнюю строчку турнирной таблицы, вытеснив оттуда еще одного неудачника – Кельн. В свою очередь Байер вернулся на вершину Бундеслиги и снова опережает Баварию на 2 очка.