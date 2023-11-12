В воскресенье 11-й тур чемпионата Германии завершали три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 11-й тур

Байер – Унион Берлин – 4:0

Голы: Гримальдо, 23, Коссуну, 57, Та, 73, Телла, 83

Вердер – Айнтрахт – начало матча в 18:30

РБ Лейпциг – Фрайбург – начало матча в 20:30

Бавария с дублем Кейна перестреляла Хайденхайм и возглавила Бундеслигу, Штутгарт подвинул Боруссию Д из топ-3

В первом матче дня Байер разбил Унион. Берлинцы пытались держаться, пропустив до перерыва лишь один раз. После паузы все стало на свои места – аутсайдеры сезона "глотнули" еще трижды, потерпев уже девятое поражение подряд.

"Железные" скатились на последнюю строчку турнирной таблицы, вытеснив оттуда еще одного неудачника – Кельн. В свою очередь Байер вернулся на вершину Бундеслиги и снова опережает Баварию на 2 очка.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ