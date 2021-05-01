"Гвардиола даже изобрел позицию для исключительного таланта. Он позволил Лионелю Месси заново изобрести позицию центрального нападающего. Работа с Гвардиолой сделала Месси лучшим в мире. Гвардиола просто знает, что результат больших матчей решают великие игроки. Креативность, которая появляется благодаря индивидуальному мастерству, важнее схемы.

Месси готов согласиться на снижение зарплаты ради трансфера Холанда в Барселону, – Eurosport

Пеп Гвардиола отдает должное своим игрокам и не возвышается над ними с какой-то схемой 4-3-3 или 3-5-2. Он – их друг, их слуга", – написал Лам в своей колонке в издании Zeit.

Напомним, Гвардиола работал с Месси в Барселоне с 2008 по 2012 годы. За этот период Лионель выиграл 4 "Золотых мяча", а всего в активе аргентинца 6 таких наград.

Ліверпуль та Ман Юнайтед у запеклому дербі, Маліновський випробує тренера для Шахтаря – топ-матчі великоднього вікенду