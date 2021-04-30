Крістал Пелас – Манчестер Сіті

1 травня, 14:30. Лондон, Селхерст Парк

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Олександр Зінченко за останні два матчі відіграв лише 30 хвилин. Словом, його черга відпочивати минула, тому чекаємо на появу українця у стартовому складі. Тим паче Сашко заслужив це яскравим виходом на заміну проти ПСЖ у Лізі чемпіонів. Результативний пас та хороші оцінки преси й уболівальників не повинні залишити байдужим навіть головного тренера "містян" Хосепа Гвардіолу.

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Окрім того, звітний матч за певних обставин може стати для гостей чемпіонським. Щоправда, самої лишень перемоги буде недостатньо. Потрібна ще й поразка Манчестер Юнайтед, а на неї є шанси розраховувати. Однак про це поговоримо згодом. Крістал Пелас востаннє перемагав "містян" на своєму полі 6 років тому. Не схоже, що необтяжені турнірними завданнями "орли", зможуть зупинити безапеляційного лідера АПЛ.

Сассуоло – Аталанта

2 травня, 16:00. Сассуоло, Мапеї Стедіум

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Серія А вирішила, що три голи та п'ять результативних передач Руслана Маліновського занадто мало, тому визнала найкращим гравцем квітня Луїса Мурієля (3+1). Чим не мотивація продовжити свою результативну серію, яка вже налічує 6 матчів. Додатковим подразником має стати суперник. Сассуоло та Мілан – єдині команди Серії А, з якими Маліновський досі не відзначився результативними діями, провівши щонайменше три зустрічі. Щоправда, проти "нероверді" Руслан сумарно відіграв лише 65 хвилин. Нинішня форма гравця дає шанси сподіватися на значне покращення цієї статистики.

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Суперник у Аталанти теж цікавий. Сассуоло на Апеннінах заведено хвалити за впізнаваний яскравий ігровий стиль. Це заслуга головного тренера. Останнім часом навколо Роберто Де Дзербі чимало галасу. Фахівець не продовжує контракт з клубом, що закономірно провокує чутки. 41-річного італійця називають чи не головним кандидатом на крісло наставника Шахтаря після відходу Луїша Каштру. Є претенденти також з Італії. Де Дзербі намагається відмежуватися від цього та якомога краще завершити сезон. Чотири перемоги в чотирьох останніх матчах повернули Сассуоло в боротьбу за єврокубки. Зберегти такий графік буде вкрай складно. Проти Аталанти команда грає просто жахливо. Загальний рахунок шести останніх зустрічей 6:25 на користь бергамасків. Є всі передумови ставити на велику кількість голів, переважно у ворота господарів.

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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

2 травня, 18:30. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: центральний матч не лише 34-го туру АПЛ, а й усього європейського вікенду. Чинний чемпіон вже давно не претендує на титул, а Ман Юнайтед проводить чи не найуспішніший сезон за останні кілька років. Проте, Північно-західне дербі історично вважається чи не найпринциповішим у всьому англійському футболі. Навіть локальні протистояння у своїх містах мають для клубів менше значення. Звичайно, зараз пристрасті уже не ті, але принциповість нікуди не зникла.

Ліверпулю доведеться продемонструвати усю свою міць. Потенційна поразка може віддалити команду Юргена Клоппа від топ-4 на відстань у 7 очок, що за чотири тури до завершення сезону робить Лігу чемпіонів лише мрією. На щастя для мерсисайдців, у них є перевага – свіжість. Вони відпочивали увесь тиждень, а манкуніанці напередодні провели виснажливий матч у Лізі Європи. Рахунок матчу проти Роми не повинен вводити в оману – Ман Юнайтед витратив багато сил та емоцій. Так, на господарів не буде тиснути результат, але це може зіграти злий жарт проти надмотивованого Ліверпуля, який востаннє перемагав на Олд Траффорд ще під керівництвом Брендана Роджерса. Зрештою, у нинішньому сезоні "червоні" куди краще грають саме на виїзді, ніж на порожньому Енфілді.

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Валенсія – Барселона

2 травня, 22:00. Валенсія, Месталья

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Барселона 5 днів тому розібралася з Вільяреалом, і її вже назвали лідером Ла Ліги. Потрібно було лишень обіграти Гранаду. Реальність виявилася трохи іншою – сенсаційна поразка залишила каталонців третіми, але саме їх досі вважають головними претендентами на чемпіонство. Більше таких осічок допускати не можна. Ще й два матчі своїй команді не допоможе Рональд Куман, який нарвався на дискваліфікацію. А це будуть дві ключові битви – після Валенсії Барса прийматиме Атлетіко.

"Кажани" провалили нинішній сезон. Попри чинну матчеву безвиграшну серію, виліт команді не загрожує, але й єврокубків восени не буде. Однак для Барселони Валенсія традиційно незручний суперник. Востаннє каталонці привезли три очки з Местальї майже чотири роки тому. Отже, у "синьо-гранатових" буде подвійне завдання – реабілітувати себе за поразку проти Гранади та зберегти шанс забрати лідерство у Атлетіко в очному матчі ще через тиждень.

Монако – Ліон

2 травня, 22:00. Монако, стадіон Луї II

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: ключовий поєдинок кінцівки сезону в Лізі 1. Особливо це стосується Ліона. "Ткачі" тривалий час перебували на вершині або ж відразу поблизу неї, а зараз ризикують другий сезон поспіль залишитися без Ліги чемпіонів. Поразка може збільшити відставання до бажаної третьої сходинки до семи пунктів. Для Монако навпаки – потенційні три очки практично гарантують участь бодай у кваліфікації найпрестижнішого клубного турніру Європи. Родзинки протистоянню додає ще й фактор помсти. Якихось 10 днів тому підопічні Ніко Ковача виявилися сильнішими у чвертьфіналі національного Кубка.

Наразі монегаски мають найкращу безпрограшну серію у чемпіонаті Франції – шість поєдинків, п'ять із яких – перемоги. І це з переповненим лазаретом, де перебувають вісім футболістів. Ліон теж не приїде в князівство оптимальним складом. Руді Гарсія не дорахується свого лідера та капітана – Мемфіс Депай відбуватиме дискваліфікацію за перебір жовтих. Нідерландець у поточній кампанії причетний майже до третини голів своєї команди, тому втрата більш ніж відчутна. Очікуємо традиційної для французької ліги запеклої битви, адже ставки справді занадто високі. Якщо з якихось причин не полюбляєте іспанський футбол (Барселона гратиме паралельно), то маєте гідну альтернативу.

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