Президент Барселоны обратился к Месси с просьбой подписать новый контракт с клубом со сниженной зарплатой, чтобы "блаугранас" получили дополнительные ресурсы на трансфер Эрлинга Холанда, сообщает Eurosport.

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Отмечается, что Лионель согласился, но каталонцам придется искать дополнительные средства, чтобы трансфер норвежца стал реальностью. Интересно, что наставник Барселоны Рональд Куман считает приоритетным приобретение Мемфиса Депая, но Лапорта желает подписать только форварда Боруссии Д.

К слову, Холанд провел 38 поединков в составе немецкого клуба в текущем сезоне, записав в свой актив 37 голов и 11 ассистов.

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