"Гвардіола навіть винайшов позицію для виняткового таланту. Він дозволив Ліонелю Мессі заново винайти позицію центрального нападника. Робота з Гвардіолою зробила Мессі найкращим в світі. Гвардіола просто знає, що результат великих матчів вирішують великі гравці. Креативність, яка з'являється завдяки індивідуальній майстерності, важливіша за схему.

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Пеп Гвардіола віддає належне своїм гравцям і не височіє над ними з якоюсь схемою 4-3-3 або 3-5-2. Він – їхній друг, їхній слуга", – написав Лам у своїй колонці у виданні Zeit.

Нагадаємо, Гвардіола працював із Мессі у Барселоні з 2008 по 2012 роки. За цей період Ліонель виграв 4 "Золотих м'яча", а загалом в активі аргентинця 6 таких нагород.

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