"В первом тайме не было целостной картинки. Она была такая: 1-2 минуты играем, потом не играем, играем, не играем. Нужна была целостная картинка. Во втором тайме удалось достучаться до игроков. Думаю, что уже более-менее лучше, чем в первом тайме, но...

Победный гол экс-форварда Динамо в видеообзоре матча ЛНЗ – Верес – 1:0

Какие изменения тогда стали ключевыми? На мой взгляд, пожалуй, воздушная тревога. Эта вынужденная пауза сыграла ключевую роль. Мы успокоили игроков и спокойно разобрали все эпизоды, которые были в первом тайме. Объяснили, где были ошибки и что сделать во втором тайме.

Относительно большого количества замен в конце игры... Надо понимать, что игра длится где-то 120 минут плюс воздушная тревога где-то 40-50 минут. Это как марафон. Поэтому мы старались держать темп, который мы задали в начале второго тайма.

Что случилось с вратарем Кучеренко, к которому подходили медики, а Пеньков уже начал разминаться? Я думаю, та ситуация, что я говорил: воздушная тревога, и где-то около 3 часов игры. Он попросил банан, что-то такое съесть, чтобы чувствовать себя легче", – сказал Дулуб в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после 24-х туров ЛНЗ идет в турнирной таблице УПЛ девятым, набрав 29 очков.

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