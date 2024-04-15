ЛНЗ обыграл Верес в поединке 24-го тура УПЛ, прервав длительную серию без побед. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

С самого начала матча Геннадий Пасич стал едва ли не самым острым игроком. Так, хавбек угрожал воротам Вереса на 13-й минуте, но вратарь отразил его удар в ближний угол.

ЛНЗ минимально одолел Верес и оторвался от зоны вылета на 10 очков – Пасич устроил феерию, а Хобленко стал героем

В перерыве прозвучала воздушная тревога, из-за чего команды вернулись на поле чуть позже. Второй тайм начался с гола Хобленко (являющийся воспитанником Динамо), который замкнул прострел Пасича. Нападающий мог оформить дубль, но с его ударом справился Когут. Верес ответил опасным выстрелом Шастала и ударом Дахновского в перекладину, но ЛНЗ удержал победу.