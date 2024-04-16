"У першому таймі не було цілісної картинки. Вона була така: 1-2 хвилини граємо, потім не граємо, граємо, не граємо. Потрібна була цілісна картинка. У другому таймі вдалося достукатися до гравців. Думаю, що вже більш-менш краще, ніж у першому таймі, але...

Переможний гол екс-форварда Динамо у відеоогляді матчу ЛНЗ – Верес – 1:0

Які зміни тоді стали ключовими? На мій погляд, мабуть, повітряна тривога. Ця вимушена пауза зіграла ключову роль. Ми заспокоїли гравців та спокійно розібрали всі епізоди, які були в першому таймі. Пояснили, де були помилки та що зробити в другому таймі.

Щодо великої кількості замін наприкінці гри... Треба розуміти, що гра триває десь 120 хвилин плюс повітряна тривога десь 40-50 хвилин. Це як марафон. Тому ми намагалися тримати темп, який ми задали на початку другого тайму.

Що сталось з воротарем Кучеренком, до якого підходили медики, а Пеньков вже почав розминатися? Я думаю, та ситуація, що я казав: повітряна тривога, і десь близько 3 годин гри. Він попросив банан, щось таке з'їсти, щоб почуватися легше", – сказав Дулуб у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 24-х турів ЛНЗ йде у турнірній таблиці УПЛ дев'ятим, набравши 29 очок.

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