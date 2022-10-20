"Лунин исполнил свою роль. Он показал, что готов. Когда вернется Куртуа, Лунин будет сидеть на скамейке запасных. С каждой игрой он становится лучше. Андрей накапливает опыт, которого ему не хватает, потому что он очень молодой", – приводит слова Анчелотти Marca.

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Отметим, что Лунин сыграл второй свой сухой матч в этом сезоне, сохранив свои ворота на замке в игре с Эльче. Скорее всего, уже в следующем туре Андрей вернется на скамейку для запасных, поскольку Куртуа почти залечил повреждения.

В общей сложности, Лунин сыграл в 6 матчах за Реал в этом сезоне, в которых пропустил 4 гола. В поединках против Хетафе и Эльче украинец оставил свои ворота в неприкосновенности.

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