Английский вратарь потерял место в основе "канониров", поскольку Микель Артета отдал предпочтение Давиду Райи. Летом, как сообщает The Telegraph, Арон Рэмсдейл перейдет в Ньюкасл.

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Арсенал не против продать 26-летнего голкипера. "Сороки" предложили за Рэмсдейла 15 миллионов фунтов. Сейчас переговоры еще продолжаются, но близки к финальной стадии. Арону Ньюкасл предложил пятилетний контракт.

У завершальному турі АПЛ, який відбудеться 19 травня, Арсенал прийматиме Евертон. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" мають великі шанси перемогти. Коефіцієнт на успіх Арсенала – 1,17. Звитяга "ірисок" оцінена в 16,26, а нічия – 8,74. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,38, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,0.

Рэмсдейл выступает за Арсенал с 2021 года. В общем голкипер сыграл за "канониров" в 89 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает Арона в 25 миллионов евро.

Ньюкасл является одним из самых богатых клубов мира. "Сороки" принадлежат Саудовской Аравии, но должны придерживаться финансового фэйр-плей и не могут тратить много средств.

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