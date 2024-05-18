Самый богатый клуб мира близок к трансферу изгнанника Артеты – Арсенал получит смешные деньги
Голкипер Арсенала Арон Рэмсдейл сменит клубную прописку летом, но останется в АПЛ.
Английский вратарь потерял место в основе "канониров", поскольку Микель Артета отдал предпочтение Давиду Райи. Летом, как сообщает The Telegraph, Арон Рэмсдейл перейдет в Ньюкасл.
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Арсенал не против продать 26-летнего голкипера. "Сороки" предложили за Рэмсдейла 15 миллионов фунтов. Сейчас переговоры еще продолжаются, но близки к финальной стадии. Арону Ньюкасл предложил пятилетний контракт.
Рэмсдейл выступает за Арсенал с 2021 года. В общем голкипер сыграл за "канониров" в 89 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает Арона в 25 миллионов евро.
Ньюкасл является одним из самых богатых клубов мира. "Сороки" принадлежат Саудовской Аравии, но должны придерживаться финансового фэйр-плей и не могут тратить много средств.
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