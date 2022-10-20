Худшая команда Ла Лиги – Эльче – принимала Реал. В основе "сливочных" снова (уже в шестой раз подряд) в старте вышел украинский голкипер Андрей Лунин, для которого этот матч, по всей вероятности, может стать последним на длительное время – Анчелотти накануне анонсировал возвращение восстановившегося после травмы Тибо Куртуа.

Лунин снова в основе: онлайн-трансляция матча Эльче – Реал

"Бело-зеленые" продержались всего пять минут. Свежеиспеченный обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема легко замкнул прострел от Винисиуса. Однако арбитр решил отобрать гол у Реала, зафиксировав офсайд.

На 11-й минуте вышеупомянутые персонажи разыграли подобную комбинацию, но под удар Карима бросился защитник. Однако атака продолжилась, и Вальверде мощным ударом вогнал сферу с линии штрафной в левый угол. Интересно, что в текущем сезоне ни один из игроков топ-5 лиг Европы не забил столько голов из-за пределов штрафной, сколько реализовал Вальверде (по этому показателю он сравнялся с Джеймсом Мэддисоном из Лестера, у которого также три точных удара).

Вскоре Родриго ворвался с мячом в штрафную, попал в жернова двух защитников и упал – арбитр пенальти не дал.

В середине тайма Реал забил второй раз: Алаба с левого фланга сместился в центр, обыгрался с Вальверде, отдал на Бензема, получил в штрафной пас в ответ и пробил мимо Бадии. Однако снова офсайд и счет остался без изменений.

Лунин впервые по-настоящему приложился к мячу лишь на 29 минуте: Меркау решил пробить с левого фланга в дальний угол и Андрей в прыжке пальцами задел сферу и перевел ее на угловой. Через мгновение он выполнил второй сейв, уверенно забрав мяч после удара по центру. У Эльче мало что получалось, команда не прибегала к прессингу, а Реал не особо форсировал события, выжидая своего шанса.

За 5 минут до завершения матча хозяева могли отыграться – Моренте с правого фланга опасно пробивал, но Алаба успел заблокировать и вынести на угловой. Мяч после навеса по стандарту Лунин кулаками легко выбил в поле.

Уже на первых секундах второй сорокапятиминутки Реал едва не пропустил: Бойе в упор расстреливал Лунина, но пробил выше ворот – украинец вряд ли успел бы среагировать. В ответ Бензема разрядил свою пушку с дальней дистанции – кипер Эльче в прыжке парировал. Чувствовалось, что в раздевалке Хорхе Альмирон имел серьезный разговор со своими подопечными – футболисты минут десять бегали как сумасшедшие. Реал сумел правильно отреагировать и резко прибавил. Очередная быстрая атака – Бензема грудью остановил сферу после навеса с левого фланга и мощно пробил. Однако VAR в третий раз отменил взятие ворот.

На 70-й минуте Лунин спас Реал от гола, выдав великолепный сейв – украинец среагировал на удар головой в упор от Клерка и вынес на угловой. Роскошная игра от нашего соотечественника. В общем, игра Лунина произвела очень хорошее впечатление. Украинец в последних матчах получил столь необходимый опыт в официальных матчах и чувствовалось, как его запредельная уверенность передавалась другим игрокам. Андрей получил за свою игру вторую оценку в команде (7,7 балла) – выше только у Бензема (7,8 балла).

Great save from Lunin



Real Madrid still trying to seal this match after 3 disallowed goals.



pic.twitter.com/isqTD9JjWw — Alaa Jaballi (@AlaaJaballi) October 19, 2022

За 15 минут до завершения матча Бензема забил свой пятый гол в Ла Лиге в текущем сезоне. На этот раз без офсайда. Француз с линии штрафной отпасовал на Родриго, получил элегантный пас пяткой в ​​ответ и прошил Бадию.

За минуту до завершения основного времени забил и вышедший на замену Асенсио. Получив пас от Родриго в центре штрафной, он поймал кипера на противоходе и сделал счет разгромным. Победа позволила Реалу закрепиться на первой строчке – преимущество над Барселоной увеличилось до 6 очков (свой матч 10-го тура с Вильярреалом "блаугранас" проведут в четверг, 20 октября).

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