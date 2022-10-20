Реал на выезде разгромил Эльче в рамках 10 тура Ла Лиги, а Андрей Лунин удержал ворота на замке, справившись с несколькими опасными моментами. Смотрите видео голов и обзор поединка Эльче – Реал на "Футбол 24".

Реал должен был повести в счете на 5 минуте, но гол Бензема отменили после просмотра VAR. Счет открыл Вальверде, который с линии штрафной точно пробил в дальний угол. Алаба казалось бы, удвоил преимущество, но и его гол был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты Лунину впервые пришлось серьезно спасать Реал – украинец справился с мощным ударом Меркау.

Реал в матче с 3 отмененными голами одолел Эльче – Лунин стал одним из лучших, Бензема подвергся двойному ограблению

В начале второго тайма еще один гол Бензема отменили из-за офсайда. На 70 минуте Лунин спас после удара Клерка в упор. Бензема на 75 минуте наконец-то забил без нарушений правил, а точку в поединке поставил Асенсио.