"Лунін виконав свою роль. Він показав, що готовий. Коли повернеться Куртуа, Лунін сидітиме на лавці запасних. З кожною грою він стає краще. Андрій накопичує досвід, якого йому не вистачає, тому що він дуже молодий", – наводить слова Анчелотті Marca.

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Зазначимо, що Лунін зіграв вже другий свій сухий матч у цьому сезоні, зберігши свої ворота на замку у грі з Ельче. Скоріш за все, вже в наступному турі Андрій повернеться на лавку для запасних, оскільки Куртуа вже майже залікував пошкодження.

Загалом, Лунін зіграв у 6 матчах за Реал у цьому сезоні, в яких пропустив 4 голи. У поєдинках проти Хетафе та Ельче українець залишив свої ворота в недоторканності.

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