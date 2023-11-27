"Я благодарен Хаби, он очень впечатлял как игрок. Он строит фантастическую карьеру тренера, потому что имеет для этого идеальные качества.

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Мне Алонсо очень нравится как тренер, он один из тех, кто мне импонирует больше всего наряду с Тьягу Моттой. Хаби подходит на роль тренера Реала, потому что он знает этот клуб, и его здесь очень любят", – цитирует Marca наставника мадридцев.

Напомним, что контракт Карло Анчелотти со "сливочными" истекает летом 2024 года. Пресса активно пишет о том, что итальянский специалист возглавит сборную Бразилии.

По словам испанских СМИ, Хаби Алонсо, возглавляющий Байер, является главным кандидатом на должность наставника Реала

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