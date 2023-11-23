Беллингем вывихнул плечо в начале ноября, после чего пропустил два матча Реала и поединки сборной Англии в отборе на Евро-2024.

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Джуд вернулся в общую группу, но клубные врачи переживают за его состояние. Футболистам Реала запретили прикасаться к англичанину во время вчерашней тренировки, сообщает Relevo. Он играл только за команды, владевшие мячом.

Беллингем перешел в Реал летом и мгновенно стал лидером. У него 10 голов за 11 матчей Примеры и три гола в трех матчах Лиги чемпионов.

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