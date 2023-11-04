Джуд Беллінгем здобув Kopa Trophy, як найкращий гравець віком до 21 року. А потім дав велике інтерв'ю авторитетному французькому виданню L'Équipe.

– Джуде, заплющте очі, ви в Хаглі, де виросли. Як це було?

– Це дуже тихе місце (на захід від Бірмінгема, центральна Англія). В одних дуже складні умови життя, в інших справді привілейовані, я був, власне, посередині. Мої батьки дуже багато працювали, щоб мій брат (Джоб, півзахисник Сандерленда) і я могли насолоджуватися життям. Я не можу пригадати жодного дня, коли б ми не грали у футбол у парку чи на траві біля будинку. У мене тільки хороші спогади. Це була свобода. Я завжди був дійсно вільний робити те, що хотів. У школі було весело, завжди бавились, мені це подобалося. Був досить веселою, але уважною дитиною, тому що хотів зробити все можливе, щоб задовольнити своїх батьків і таким чином мати можливість робити те, що хочу – грати у футбол.

– Які у вас залишилися спогади про життя з батьками?

– Зі своєю мамою сидів і дивився багато фільмів, і саме тут, з культурної точки зору – думаю, я взяв багато від неї в плані музики, фільмів, моди. З моїм татом – це більше футбольна сторона, ми стежили за ним, коли він грав на вихідних, і тоді ви справді відчуваєте сильні емоції цієї гри. Я закохався в неї. Стосунки з мамою і татом близькі, і це дає мені рівновагу. Вони працювали все життя, перш ніж я розпочав кар'єру. Я бачив, як вони вирішують ситуації, особливо після того, як став професіональним гравцем. Вони виконують таку хорошу роботу, не маючи реального досвіду, і завжди дивуюся, як вони це роблять. Я захоплююся тим, як батьки знаходять себе в будь-якому середовищі й залишаються найкращими. Думаю, успадкував це від них.

– Чи важливо те, що ваша сім'я керує вашою кар'єрою?

– Так, це має вирішальне значення. Багато хто співпрацює з агентами, які більше зацікавлені в грошах, ніж в інтересах гравця. Я ніколи не думав про це, тому що мої батьки дбають про мій добробут, вони знають, що всі наші мрії збігаються. Коли ти залучаєш агентів, то є свої стимули, бажання заробити... Для мене про це ніколи не йдеться. Я просто хочу зберегти сімейну атмосферу. Крім того, це сприяє чудовим розмовам за столом. Це може перейти від обговорення фільму чи чогось, що сталося, до "до речі, Реал Мадрид зацікавлений".

– Цей особливий світ футболу, що ви думаєте про нього?

– З індустрією агентів там відбуваються неймовірні речі, чудові історії та досить сумні. Я бачив, як деяких дуже близьких людей тягне в поганому напрямку. Якщо ви любите футбол лише заради гри, ви завжди будете винагороджені. Якщо ви граєте заради уваги та слави – це не той шлях, на мій погляд. Мені завжди про це нагадує моя родина. Я ніколи не думав про те, щоб стати великою зіркою, я просто хочу бути хорошим футболістом. Але мені комфортно в цьому світі. Моя родина оточує мене, і в моєму житті ніколи не було сторонніх людей, які б казали мені, як поводитись або з якими брендами підписувати контракт. Мені було б незручно. Мої батьки використовують свій життєвий досвід. Ніхто не знає мене краще, ніж вони та мій молодший брат, тому, коли ми знаємо, що хочемо робити, це працює.

– Ваш батько був місцевим Кріштіану? Кажуть, що він забив понад 700 голів у нижчих дивізіонах...

– Так, він ніколи не дозволяв мені це забути, чесно кажучи, він багато про це говорить. Навіть коли я забиваю, він завжди каже: "Так, але я б забив ще три-чотири". Було приємно дивитися, як він грає.

– Коли ви закінчили початкову школу, записали свою мрію в щорічник.

– Так, грати в АПЛ. Це завжди було однією з моїх цілей. У той час, якби хтось сказав мені, що я проведу три роки в Німеччині, а потім поїду в Іспанію, ніколи не граючи в Прем'єр-лізі, я був би шокований.

– Коли батько взяв вас на тренування, ви більше були зайняті збиранням трави, ніж грою з м'ячем?

– Спочатку я не любив футбол. Я знаю, що це неймовірно, бо якби зараз хтось відібрав у мене футбол, я б збожеволів. Я ходив до нього на тренування, збирав траву та квіти. Робив букетики з ромашок для мами. Мої батьки ніколи на мене не тиснули. Мій тато продовжував мене брати з собою, але він ледь не сказав: ти знаєш, якщо хочеш грати в хованки або зривати квіти, ти можеш. А потім я захопився... Ви говорили про свободу – це те, що було у мене в дитинстві. Мої батьки ніколи мене ні до чого не змушували, якщо я був хорошим хлопчиком і піклувався про інших.

– Як підхопити любов до гри?

– Моя любов до футболу походить від змагань. Я завжди був дуже конкурентоспроможним. Навіть хованки. Якщо я збирав квіти, я хотів вибрати найкращі. Безсумнівно, саме конкуренція змусила мене полюбити гру на 100%.

– Хто був вашим кумиром у дитинстві? Ваш батько, Зідан, Руні?

– Я захоплювався гравцями з Бірмінгема – команди, яка виграла Кубок ліги на Вемблі (2:1 проти Арсенала у 2011 році). Моїми героями були Себ Ларссон, Крейг Гарднер, Лі Бойєр. Коли я сам більше заглибився в це, тато був найважливішим. Після цього моїми першими зразками для наслідування були Вейн Руні та Стівен Джеррард – просто тому, що вони грали в Англії.

Мій тато купив цю підроблену футболку Зідана на пляжі. Він носив його всюди, часто вдома. Одного разу я запитав: "До речі, хто цей хлопець?" Він сказав: "Зайди на YouTube і подивися". Відтоді я, мабуть, не зупинявся. Зідан був гравцем, яким я хотів стати. Я мав нагоду зустрітися з ним під час фіналу Ліги чемпіонів Реал – Ліверпуль (1:0, 2022 рік). Я був як дитина, очі широко розплющені. Він такий скромний для людини, яка так багато досягла. Він мав таку велику присутність. І, за словами хлопців, які грали тут під його керівництвом, він був чудовим тренером. Це так само важливо.

– Тому ви взяли 5-й номер в Мадриді?

– Це свого роду шана, звичайно. Але водночас я йду своїм власним шляхом, і це майже все одно, що взяти і сформувати його своїм шляхом, зробивши цей номер таким, яким хочу, щоб він виглядав – сучасним 5-м номером Реала.

– Про що ви думали, коли Бірмінгем закріпив 22-й номер за вами?

– Я дізнався про це за день до того, як дізнався світ. Ми провели маленьку прощальну вечерю, мою футболку виставили на стадіон і сказали: ніхто не одягне її, доки ти не повернешся до Бірмінгема. Я такий: "Справді?" У мене був хороший рік (2019-2020), але нічого надзвичайного. Це трохи тиснуло на мене. Але я розумію позицію і рішення. Мій трансфер (у Дортмунд приблизно за 25 мільйонів євро) врятував клуб, який опинився у складній ситуації.

– Як ви так швидко перейшли від "футбол мене не цікавить" до "я одна з найбільших надій мого клубу та моєї країни"?

– Я завжди використовував щоденний підхід до футболу. Викладаюся на повну щодня у спортзалі, на полі, коли відновлююся. У Бірмінгемі вчився у старших гравців, які мене оточували. Намагаюся переймати маленькі хитрощі від кожного. У Дортмунді це був новий виклик, і все стало ще більш напруженим. Я завжди отримував задоволення від ситуацій високого тиску. А зараз навколо мене багато надій, і дуже приємно усвідомлювати, що можу зробити так багато людей щасливими.

– Чи легко вам дається футбол?

– Скажімо так, це природно. На полі я почуваюся вільно і невимушено, коли у мене м'яч. Я стаю більш напруженим через зовнішні речі, інтерв'ю. Це більший стрес, ніж гра. З м'ячем все відбувається вільно і без особливих зусиль.

– Чи важко жити зі статусом майбутньої зірки футболу?

– Так, це трохи нудно, якщо чесно. Я хочу, щоб люди визнавали те, що я роблю зараз, і не думали: "О, а уявіть, як він буде виглядати". На цьому рівні ти розумієш, що більше не хочеш чути про свій вік, ти просто хочеш грати. Але думаю, що це і є гра, і зараз так багато молодих талантів, що людям цікаво побачити, як це буде.

– Ваша зрілість була високо оцінена.

– Це звучить божевільно, тому що я молодий (20 років). У роздягальні з набагато старшими гравцями ти повинен дорослішати швидше. Але вдома я не хочу прикидатися, що мені 28. У мене немає відповідальності тих, хто одружений і має дітей. Ми з мамою дивимося фільми, розмовляємо, сміємося, веселимося і танцюємо. Час від часу я запрошую друзів до нас додому, і ми розслабляємося та граємо в ігри. Це допомагає мені бути в гармонії з моїм віком. Ви, журналісти та шанувальники, бачите частину мене лише суботами о 15:00, але є багато інших речей, які відбуваються. Я не хочу бути занадто дорослим весь час. Я молодий і хочу цим насолоджуватися.

– Ми чули, що ваша мама досі застеляє ваше ліжко...

– Так, ні, ну, іноді. Так, Хендо (Джордан Хендерсон) трохи підсміювався з мене під час чемпіонату світу. Всі говорили про те, який я дорослий, а він сказав: "Ні, він не такий дорослий, його мама все ще застеляє йому ліжко". Це було трохи незручно. Я починаю брати на себе більше відповідальності вдома. Настав час.

– Доводиться замислюватися, чи мали рацію Пеп Гвардіола і Ріо Фердінанд, коли говорили, що сумніваються у твоєму віці...

– Я чув це багато разів через те, як я поводжуся на полі і як добре реагую на ситуації. Проблема в тому, що люди ставлять тебе на п'єдестал: "О, він такий дорослий". А потім я роблю маленькі помилки, втрачаю голову, і люди майже кажуть: "О, подивіться, він не такий дорослий" або "Він все ще дратівливий". Я не робот. Все ще хочу відчувати пристрасть до гри до такої міри, щоб іноді захоплюватися нею. Але я ціную те, що люди говорять про мене, особливо Гвардіола та Ріо Фердінанд.

– Коли ви вперше зайшли в роздягальню Реала і побачили Модріча, Крооса і Куртуа, що відчули?

– Я відчував невеликий стрес. Мене ніколи не вражали зірки. Але коли ти приїжджаєш в Мадрид, з тим, чого вони досягли, важко не думати: "Вау, це вершина футболу". А потім ти розумієш, що вони нормальні хлопці, які допомагають тобі почуватися добре. Вони такі скромні. Це великий урок для мене. Незалежно від того, наскільки ти успішний, незалежно від того, що ти виграв, ти все одно можеш бути великою людиною, як ці хлопці, які надихають.

– А як щодо того, коли ви вперше одягнули білу футболку і вийшли на поле стадіону Сантьяго Бернабеу?

– Я не можу це описати. Це була мрія, яка здійснилася. Ця футболка така знаменита. Коли ти її одягаєш, ти майже відчуваєш себе в костюмі супергероя. Це привілей, честь. Треба бути на певному рівні, щоб носити її тиждень за тижнем.

– Ви коли-небудь боялися футболу?

– Ні, не можу сказати, що боявся. Але, чесно кажучи, з тих пір, як я почав грати в Бірмінгемі, не скажу, що коли-небудь думав: "О, а якщо це станеться?". Мені пощастило, що у мене є товариші по команді та персонал, які завжди давали мені відчувати себе комфортно. Також є впевненість у власних силах, і, зрештою, футбол – це гра. Я не розглядаю його як роботу, скоріше як хобі, яким я можу насолоджуватися щодня. Чим би хотів займатися зараз, якби не футбол? Нічим. Це саме те місце, де я хочу бути. Тож навіщо втрачати можливість показати, на що здатен?

– Майк Доддс, один з ваших колишніх тренерів, сказав: "Його відрізняло від інших хлопців те, що він хотів бути іншим". Що означає бути іншим?

– У грі це означає бути тим, хто може робити все, кого можна поставити в склад на чотири різні позиції. Як у баскетболі, тим, хто вміє вести м'яч, кидати, віддавати пас і захищатися. Я завжди захоплювався спортсменами, які вміють робити все. Це те, що робить гравців різними та особливими. Майк Доддс прищепив мені це з раннього дитинства: ти можеш бути дійсно хорошим в чомусь одному, а можеш працювати над тим, щоб бути винятковим у всьому. І я вважаю, що бути таким кориснішим для команди і привабливішим для неї. Після цього мій ментальний підхід значно відрізняється від підходу молодих людей мого віку. Напевно, це пов'язано, знову ж таки, з тим, що я перебував під тиском ситуацій. Коли мені було 20, я грав на чемпіонаті світу і в матчах на виліт в Лізі чемпіонів. Весь цей досвід, безумовно, сформував мене ментально.

– Ви почуваєтеся унікальним?

– Іноді я почуваюся трохи унікальним, так. Трохи через мій вік і таке інше. Люди люблять нагадувати мені про це, про те, який я молодий і що іноді треба не поспішати. Іноді ти сідаєш на хвилину і думаєш: "У мене все добре. Але коли ти займаєшся футболом день за днем, з підходом "сьогодні я повинен бути кращим", ти більше зосереджуєшся на негативних аспектах, які потребують покращення. Я боровся з цим, коли був молодшим. Я був дуже розчарований, хотів, щоб моя гра була ідеальною. Зараз все ще хочу, щоб вона була ідеальною, але розумію, що це не завжди можливо. Завжди потрібно вчитися працювати з м'ячем, дивитися гру і тренуватися, щоб удосконалюватися. Це не прийде до тебе, якщо ти будеш злитися, але якщо ти будеш працювати над цим.

– Які ваші слабкі сторони?

– Я все ще можу бути трохи емоційним на полі. Мені потрібно з цим впоратися. А ще завжди є невеликі корективи, які потрібно внести в мою гру та позиціонування. Минулого сезону я забив чимало голів (15 у 51 матчі), але часом у мене складалося враження, що опинився не в потрібному місці в потрібний час, що повинен був бути там на дві секунди раніше. Це те, що я змінив у своїй грі, і це дає мені змогу бути більш ефективним і забивати більше голів (14 голів у 14 матчах сезону 2023/24).

– Ви сказали: "Я хочу виграти все, для клубу і країни. Я хочу зробити все у грі. Я хочу бути футбольною іконою, тим, кого запам'ятають, тим, хто змінив гру". Чи легко цього досягти?

– Думаю, я був молодшим, коли говорив це. Тож трохи тиснув на себе. Я пам'ятаю те інтерв'ю, воно було першим. Був трохи наляканий камерою. Тепер, коли погрався з іконами, я не думаю, що сказав би те ж саме. Головне – просто виграти все, що можна.

– До речі, про ікони, ми вже бачили, як ви граєте з висолопленим язиком... Хочете наслідувати Майкла Джордана?

– Так, мені так казали про це. Я роблю це природно, просто так. Коли мені було 7 років і писав у школі, у мене вже був висунутий язик. Я не намагаюся бути оригінальним, це просто природно.

– Чи почуваєтеся достатньо сильним, щоб бути лідером покоління?

– Коли ви вступаєте в гру, то не думаєте про те, щоб бути прикладом для наслідування, ви просто думаєте про те, щоб бути хорошим гравцем. Але ти повинен розуміти, що як гравець, якого щодня показують по телебаченню і пишуть в газетах, ти неминуче маєш вплив, особливо на молодь, і ти повинен посилати правильні повідомлення. Я був вихований на правильних цінностях, завдяки моїй родині, тож дякую моїм батькам. Природно заохочувати людей робити правильні речі.

– На завершення ви робите те, що робили на початку, заплющуєте очі. Минуло п'ять років. Де ви зараз? Що ви виграли? Ким ви стали? Ким являєтесь у своєму виді спорту?

– Я сподіваюся на п'ять Ліг чемпіонів, Євро і, можливо, чемпіонат світу. Я завжди максимально оптимістичний. Не бачу сенсу грати з думкою, що ми програємо. Ти повинен брати участь у кожному змаганні щороку з думкою, що можеш його виграти. Інакше, який сенс? Тому складно точно порахувати, які саме титули, скільки того і скільки іншого. Я просто вважаю за краще продовжувати робити хороші речі, грати так, як граю. Через п'ять років, якщо моя сім'я буде здорова і щаслива, це найголовніше.

– А до того часу ви вже виграєте "Золотий м'яч"?

– Це було б великою честю. Лука (Модріч), Роналду, Зідан – піти шляхом цих гравців, які виграли його, було б неймовірно.

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