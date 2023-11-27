"Я вдячний Хабі, він дуже вражав як гравець. Він будує фантастичну кар'єру тренера, бо має для цього ідеальні якості.

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Мені Алонсо дуже подобається як тренер, він один із тих, хто мені імпонує найбільше поряд із Тьягу Моттою. Хабі підходить на роль тренера Реала, тому що він знає цей клуб, і його тут дуже люблять", – цитує Marca наставника мадридців.

Нагадаємо, що контракт Карло Анчелотті з "вершковими" закінчується влітку 2024 року. Преса активно пише про те, що італійський фахівець очолить збірну Бразилії.

За словами іспанських ЗМІ, Хабі Алонсо, який очолює Байєр, є головним кандидатом на посаду наставника Реала

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