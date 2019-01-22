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"Он отказывается от сборной ради контракта", – Андронов жестко прокомментировал интерес Зенита к Ракицкому

22 января 19:31 1405 Читати українською
"Он отказывается от сборной ради контракта", – Андронов жестко прокомментировал интерес Зенита к Ракицкому
Ярослав Ракицкий / ФК Шахтер

Известный российский комментатор Алексей Андронов отреагировал на слухи о возможном переходе Ярослава Ракицкого в Санкт-Петербургский Зенит.

"Я думал, что разговоры о переходе Ракицкого в Зенит – чья-то странная шутка. Большей глупости, чем этот трансфер – просто и представить нельзя.

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Ракицкий – хороший игрок. Но не лучше тех, что есть. Он всю жизнь провел в одной команде, той, которой дарили 12-18 очков в сезоне. Которой было можно играть руками 3 раза за одну атаку, которая «на особом счету». В Питере все будет иначе. Тут другие судьи и соперники.

Для него самого это фактически уход из сборной. Зенит, очнись! Зачем тебе игрок, который отказывается от сборной ради контракта? Конечно, могут и "отрегулировать", но тогда это так пахнуть будет...

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И, конечно, фантастически звучит мнение Газзаева. Он давно Ракицкого в игре видел? Или это опять попытка Объединенного чемпионата?", – написал Андронов в своем Telegram.

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Трансферы Шахтер Шахтер Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит Трансферы чемпионата Украины Трансферы Зенита Алексей Андронов
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