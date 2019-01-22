"Він відмовляється від збірної заради контракту", – Андронов жорстко прокоментував інтерес Зеніта до Ракицького

Відомий російський коментатор Олексій Андронов відреагував на чутки про можливий перехід Ярослава Ракицького у Санкт-Петербурзький Зеніт.

"Я думав, що розмови про перехід Ракицького в Зеніт – чийсь дивний жарт. Більшої дурості, ніж цей трансфер - просто і уявити не можна.

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Ракицький – хороший гравець. Але не кращий за тих, що є. Він все життя провів в одній команді, тієї, якій дарували 12-18 очок у сезоні. Якій було можна грати руками 3 рази за одну атаку, яка "на особливому рахунку". У Пітері все буде інакше. Тут інші судді і суперники.



Для нього самого це фактично відхід зі збірної. Зеніт, прокинься! Навіщо тобі гравець, який відмовляється від збірної заради контракту? Звичайно, можуть і "відрегулювати", але тоді це так пахнути буде...

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І, звичайно, фантастично звучить думка Газзаєва. Він давно Ракицького в грі бачив? Чи це знову спроба Об'єднаного чемпіонату?", – написав Андронов у своєму Telegram.