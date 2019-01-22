toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Він відмовляється від збірної заради контракту", – Андронов жорстко прокоментував інтерес Зеніта до Ракицького

19:31 187 Читать на русском
"Він відмовляється від збірної заради контракту", – Андронов жорстко прокоментував інтерес Зеніта до Ракицького
Ярослав Ракицький / ФК Шахтар

Відомий російський коментатор Олексій Андронов відреагував на чутки про можливий перехід Ярослава Ракицького у Санкт-Петербурзький Зеніт.

"Я думав, що розмови про перехід Ракицького в Зеніт – чийсь дивний жарт. Більшої дурості, ніж цей трансфер - просто і уявити не можна.

Газзаєв: Ракицький – потужне підсилення для Зеніта, не думаю, що вболівальники будуть критичні

Ракицький – хороший гравець. Але не кращий за тих, що є. Він все життя провів в одній команді, тієї, якій дарували 12-18 очок у сезоні. Якій було можна грати руками 3 рази за одну атаку, яка "на особливому рахунку". У Пітері все буде інакше. Тут інші судді і суперники.

Для нього самого це фактично відхід зі збірної. Зеніт, прокинься! Навіщо тобі гравець, який відмовляється від збірної заради контракту? Звичайно, можуть і "відрегулювати", але тоді це так пахнути буде...

Шахтар підвищив ціну на Ракицького

І, звичайно, фантастично звучить думка Газзаєва. Він давно Ракицького в грі бачив? Чи це знову спроба Об'єднаного чемпіонату?", – написав Андронов у своєму Telegram.

Теги
Трансфери Трансфери Зеніта Трансфери чемпіонату України Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Шахтар Шахтар Зеніт Зеніт Олексій Андронов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
51
хв
Хетафе
22:30
Валенсія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук