Газзаев: Ракицкий – мощное усиление для Зенита, не думаю, что болельщики будут критичны

Бывший наставник Динамо Валерий Газзаев прокомментировал возможный трансфер защитника Шахтера Ярослава Ракицкого в Зенит.

"Спорт и политика, я думаю, это совершенно разные вещи. Но, к сожалению, в последнее время это по-другому воспринимается.

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Ракицкого знаю как замечательного защитника. Работая в Украине, видел, что тогда он был перспективным футболистом. Сейчас это опытный игрок. Для Зенита это мощное усиление.

Не думаю, что болельщики как-то будут критичны. Тимощук сыграл за Зенит, стал обладателем Кубка УЕФА, и от этого изменилось?

Никогда Россия не смешивала политику со спортом и имеет в этом отношении стать примером для всего мира", – цитирует Газзаева НСН.

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