Шахтер увеличил цену на Ракицкого

Донецкий Шахтер планирует получить за Ярослава Ракицкого 12 млн евро плюс 3 млн бонусов.

Донецкий Шахтер потребовал у Зенита 12 млн евро за трансфер защитника Ярослава Ракицкого, а также 3 млн евро в виде бонусов, сообщает Динамомания.

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"Горняки" надеются, что хорошие отношения агента Шандора Варги, который занимается этим трансфером, с тренером и руководством Зенита позволят убедить их выплатить запрашиваемую сумму.

Сначала Зенит предложил за Ракицкого 8 млн евро, а Шахтер требовал 10 млн плс 2 млн бонусов.

Напомним, сегодня Ракицкий улетел с Шахтером на сбор в турецкий Белек.

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