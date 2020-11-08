"Стерлинг – исключительный игрок. Его физические данные позволяют ему играть все матчи. Он один из самых фантастических игроков в моей карьере.

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С того момента, когда он перешел в Манчестер Сити, он постоянно прогрессирует. Я уверен в его характере и желании побеждать и совершенствоваться. Он многое заслуживает. Я хочу, чтобы через три, четыре, пять лет он стал еще более совершенным игроком, чем сегодня.

Будет ли он одним из лучших в мире, если продолжит совершенствоваться? Я бы посоветовал ему не думать об этом. Это не имеет никакого смысла. Просто наслаждайся жизнью, сосредоточенность и судьба определять, кем он станет как игрок. Все зависит от него", – цитирует Гвардиолу издание Goal.

Напомним, Стерлинг перешел в Манчестер Сити из Ливерпуля в июле 2015 года за 63,7 млн евро. В текущем сезоне провел за "горожан" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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