"Пока нет уверенности, когда в состав присоединится Габриэль Жезус, но ему уже лучше. Он провел одну тренировку с командой и счастлив, что вернулся.

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Ждем новостей по Агуэро. Мы не хотим делать еще один шаг назад, но он выздоравливает. Серхио – очень опасный игрок. Было сложно поверить в то, что он травмировался в последней игре с Вест Хэмом, но ему лучше. После паузы на матчи национальных команд он будет готов", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, матч Манчестер Сити – Ливерпуль состоится 8 ноября, начало в 18:30. После 7 туров "красные" возглавляют АПЛ с 16 очками, у "горожан" на 5 пунктов меньше и игра в запасе.

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