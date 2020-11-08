"Стерлінг – винятковий гравець. Його фізичні дані дозволяють йому грати всі матчі. Він один з найфантастичніших гравців у моїй кар'єрі.

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З того моменту, коли він перейшов у Манчестер Сіті, він постійно прогресує. Я впевнений у його характері і бажанні перемагати та вдосконалюватися. Він багато чого заслуговує. Я бажаю, щоб через три, чотири, п'ять років він став ще досконалішим гравцем, аніж сьогодні.

Чи буде він одним з найкращих у світі, якщо продовжить вдосконалюватися? Я б порадив йому не думати про це. Це не має жодного сенсу. Просто насолоджуйся життям, зосередженість і доля визначатимуть, ким він стане як гравець. Все залежить від нього", – цитує Гвардіолу видання Goal.

Нагадаємо, Стерлінг перейшов у Манчестер Сіті з Ліверпуля у липні 2015 року за 63,7 млн євро. У поточному сезоні провів за "містян" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі.

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