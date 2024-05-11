Вингре Жироны Савио считает, что допустил ошибки в матче с Алавесом (2:2) в 35 туре Ла Лиги.

Команда Мичела не сумела удержать победный счет в матче с Алавесом (2:2), имея преимущество в два мяча. После игры Савио взял вину за ничью на себя.

Досадная осечка Жироны с ассистами Довбыка и Цыганкова в видеообзоре матча с Алавесом – 2:2

"Я хочу извиниться перед партнерами по команде и болельщиками, я упустил три четких момента. Печально, что они сравняли счет на последней минуте. Мы хотели победить. В моем случае я допустил ошибки", – цитирует бразильца Mundo Deportivo.

Напомним, Савио выступает за Жирону на правах аренды из Труа. В текущем сезоне вингер сыграл за "красно-белых" в 38 матчах. В его активе 10 голов и девять результативных передач.

Довбик оформил 27-е результативное действие, Цыганков ассистировал игроку Барсы, но Жирона драматично потеряла очки