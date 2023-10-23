После ничьи с Гранадой (2:2) в прошлом туре подопечные Хави должны были реабилитироваться в матче с Атлетиком. Барселона со своей задачей справилась благодаря голу одного из воспитанников клуба. 17-летний Марк Гиу забил лишь через 35 секунд после появления на поле. Нападающий стал самым молодым игроком каталонцев, который оформил гол в дебютном матче Ла Лиги в 21 веке.

Барселона дожила Атлетик перед матчем с Шахтером в ЛЧ – 17-летний герой принес победу через минуту после дебюта

Барселона в турнирной таблице находится на третьем месте с 24 очками, отставая от Жироны и Реала на один балл. Атлетик занимает шестую строчку, имея 17 пунктов.