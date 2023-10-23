Исторический гол нападающего каталонцев в видеообзоре матча Барселона – Атлетик
09:44 - Читати українською
Барселона обыграла Атлетик в 10 туре Ла Лиги. Видео гола смотрите на "Футбол 24".
После ничьи с Гранадой (2:2) в прошлом туре подопечные Хави должны были реабилитироваться в матче с Атлетиком. Барселона со своей задачей справилась благодаря голу одного из воспитанников клуба. 17-летний Марк Гиу забил лишь через 35 секунд после появления на поле. Нападающий стал самым молодым игроком каталонцев, который оформил гол в дебютном матче Ла Лиги в 21 веке.
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Барселона в турнирной таблице находится на третьем месте с 24 очками, отставая от Жироны и Реала на один балл. Атлетик занимает шестую строчку, имея 17 пунктов.
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