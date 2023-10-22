Жирона стала открытием сезона в Испании: идет среди лидеров, проиграла только Реалу и демонстрирует красивый футбол. Важными элементами этого механизма стали украинцы. Виктор Цыганков сегодня пропустил игру из-за восстановления после травмы, а Артем Довбик вышел в стартовом составе.

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Провальный старт

Каталонцы провалили начало матча. Альмерия открыла счет уже на второй минуте, эффективно разыграв аут. Робертоне прокинул на Баптистао, тот пробил с острого угла, а голкипер Жироны грубо ошибся.

Жирона пыталась атаковать, но ничего не получалось. Все усилия Коуту и Савио не доходили до ударов. Кое-какие моменты возникали только после стандартов. Мартин даже забил после розыгрыша штрафного, однако судьи отменили гол из-за офсайда. Гарсия прямым ударом заставил вратаря совершать чудо-сейв.

Альмерия в это время закрепила преимущество на контратаке. Эмбарба перехватил мяч в центре поля, протащил его к чужим воротам и отбросил на гол Баптистао. Жирона выглядела деклассированной.

Камбек имени Довбика

В конце первого тайма хозяева оформили камбек за шесть минут. Наконец-то атаки начали завершаться ударами – прямое следствие работы Довбика. Но Артем вступил в игру позже. Сперва забил Мартин. Иван получил классный пас от Гарсии и довел быструю атаку до логического конца.

Далее на авансцену вышел Довбик. Украинец отличился дублем. Особенно эффектным получился первый гол, который помог создать Блинд. Нидерландец разыграл стенку с Артемом, получил тонкий пас назад и прокинул под удар. Довбик мощно приложился к мячу и прошил голкипера.

Вскоре Артём положил второй гол. На этот раз он получил пас в штрафную и самостоятельно разобрался. Убрал одного защитника, потом другого – и аккуратно пробил в дальний угол. Чистое мастерство форварда. У Довбика уже 5 голов в чемпионате. Столько же у Левандовски, а впереди только Гризманн и Беллингем.

Украинца сняли на 67 минуте – стадион провел его громкими аплодисментами. Если быть объективным, можно вспомнить, что в нескольких эпизодах Довбик не успел на прострелы в штрафную. Однако компенсировал это все, цепляясь за мяч и забивая голы.

Оценки в Артеме просто роскошны: SofaScore – 8.2, WhoScored – 8.4, FotMob – 8.6.

После замены Довбика каталонцы добили соперника еще двумя голами. Савио включил дриблинг и создал четвертый мяч, а вышедший вместо украинца Стуани поставил точку.

Жирона набрала 25 баллов и настигла Реал на вершине Ла Лиги. Мадридцы вчера потеряли очки с Севильей. А от Барселоны есть 4-очковый отрыв.

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