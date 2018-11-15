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"Он имеет яйца", – Аспас выдал комплимент Рамосу за изысканное исполнение пенальти

14 ноября 22:31 56 Читати українською
"Он имеет яйца", – Аспас выдал комплимент Рамосу за изысканное исполнение пенальти
Аспас и Рамос / Marca

Форвард Сельты Яго Аспас похвалил Серхио Рамоса за гол в ворота своей команды.

В 12 туре Примеры Реал победил Сельту со счетом 2:4, а гол, который снял любые вопросы в матче, забил с 11-метровой отметки капитан мадридцев Серхио Рамос. Испанский защитник подошел к мячу и отправил его в ворота "паненкой".

Это изрядно поразило нападающего Сельты Яго Аспас. Несмотря на поражение своей команды, форвард выдал комплименты Рамосу. "Он имеет яйца. Чтобы пробить так, как он задумал, да еще и забить..." – сказал Аспас для COPE.

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