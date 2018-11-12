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Сельта – Реал Мадрид – 2:4 – видео голов и обзор матча

09:55 149 Читати українською
Сельта – Реал Мадрид – 2:4 – видео голов и обзор матча
Серхио Рамос / ФК Реал Мадрид

Реал в матче 12 тура Ла Лиги на выезде обыграл Сельту. Смотрите видео голов и обзор матча.

Мадридский Реал в 12 туре Ла Лиги посетил Сельту на Эстадио Болаидос. "Королевский клуб" имел шанс сократить отставание от Барселоны после сенсационного поражения "блаугранас" от Бетиса (3:4).

Реал одержал тяжёлую победу над Сельтой, потеряв из-за травмы трёх игроков

Уже на 56-й минуте "сливочные" выигрывали 2:0 после гола Бензема и автогола Кабраля, важную роль в котором также сыграл француз. Но галисийцы почти сразу ответили точным ударом Уго Мальо после эффектной передачи с фланга. В последние 10 минут основного времени Реал заработал пенальти, который реализовал Серхио Рамос, а в компенсированное арбитром время Дани Себальос фантастическим ударом издали окончательно снял вопрос о победителе. К чести Сельты, она отквитала один мяч усилиями Мендеса.

Реал набрал 20 очков и продолжает идти на 6 строчке в турнирной таблице, но расстояние до Барселоны уже 4 очка. Сельта на 14 позиции с 14 очками.

Чемпионат Испании 2018/2019, 12-й тур

Сельта – Реал Мадрид – 2:4

Голы: Мальо, 61, Мендес, 90+4 – Бензема, 23, Кабраль, 56 (автогол), Рамос, 83 (пен), Себальос, 90+2

Удаление: Кабраль, 87 (вторая желтая)

Испания12 турБалаидос (Виго)

Сельта - Реал Мадрид: Воскресенье 11 ноября 2018

Сельта
Матч окончен
2 : 4
Реал Мадрид
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