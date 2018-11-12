Сельта – Реал Мадрид – 2:4 – видео голов и обзор матча

Реал в матче 12 тура Ла Лиги на выезде обыграл Сельту. Смотрите видео голов и обзор матча.
Мадридский Реал в 12 туре Ла Лиги посетил Сельту на Эстадио Болаидос. "Королевский клуб" имел шанс сократить отставание от Барселоны после сенсационного поражения "блаугранас" от Бетиса (3:4).
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Уже на 56-й минуте "сливочные" выигрывали 2:0 после гола Бензема и автогола Кабраля, важную роль в котором также сыграл француз. Но галисийцы почти сразу ответили точным ударом Уго Мальо после эффектной передачи с фланга. В последние 10 минут основного времени Реал заработал пенальти, который реализовал Серхио Рамос, а в компенсированное арбитром время Дани Себальос фантастическим ударом издали окончательно снял вопрос о победителе. К чести Сельты, она отквитала один мяч усилиями Мендеса.
Реал набрал 20 очков и продолжает идти на 6 строчке в турнирной таблице, но расстояние до Барселоны уже 4 очка. Сельта на 14 позиции с 14 очками.
Чемпионат Испании 2018/2019, 12-й тур
Сельта – Реал Мадрид – 2:4
Голы: Мальо, 61, Мендес, 90+4 – Бензема, 23, Кабраль, 56 (автогол), Рамос, 83 (пен), Себальос, 90+2
Удаление: Кабраль, 87 (вторая желтая)