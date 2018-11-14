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"Він має яйця", – Аспас видав комплімент Рамосу за вишукане виконання пенальті

22:23 205 Читать на русском
"Він має яйця", – Аспас видав комплімент Рамосу за вишукане виконання пенальті
Аспас і Рамос / Marca

Форвард Сельти Яго Аспас похвалив Серхіо Рамоса за гол у ворота своєї команди.

У 12 турі Прімери Реал переміг Сельту з рахунком 2:4, а гол, який зняв будь-які питання в матчі, забив з 11-метрової позначки капітан мадридців Серхіо Рамос. Іспанський захисник підійшов до м'яча та відправив його у ворота "паненкою".

Це неабияк вразило нападника Сельти Яго Аспаса. Попри поразку своєї команди, форвард видав компліменти Рамосу. "Він має яйця. Щоб пробити так, як він задумав, та ще й забити..." – сказав Аспас для COPE.

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Іспанія12 турБалаїдос (Віго)

Сельта - Реал Мадрид: Неділя 11 листопада 2018

Сельта
Матч завершено
2 : 4
Реал Мадрид
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Серхіо Рамос Серхіо Рамос Яго Аспас Яго Аспас Реал Мадрид Реал Мадрид Сельта Сельта Іспанія Сельта - Реал Мадрид
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