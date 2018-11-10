Паненка назвал лучшего исполнителя пенальти, названного его именем – и это не Милевский

Легендарный Антонин Паненка, который впервые исполнил пенальти ударом, названным позже в его честь, выбрал лучшего среди своих последователей.

В финале Евро-1976 сборная Чехословакии в Белграде обыграла ФРГ в серии послематчевых пенальти. Решающий удар в активе Антонина Паненки, который хладнокровно подсек мяч по центру ворот.

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69-летний Паненка назвал игрока, который является лучшим исполнителем пенальти, названного именем чеха. Своеобразным победителем стал капитан Реала Серхио Рамос, сообщает Sky Sports Italia.

Паненка проигнорировал Франческо Тотти, который известен исполнением пенальти именно в таком стиле в полуфинале Евро-2000. По мнению чеха, именно Рамос является лучшим исполнителем пенальти таким способом. Паненка проигнорировал многих игроков, которые били пенальти в такой манере: Зидана, Пирло, Месси и Артема Милевского.

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